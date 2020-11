Smaila a VN: “Fiorentina, per battere il mio Milan ti serve la partita perfetta. Un errore cedere Chiesa”

La Fiorentina si appresta ad entrare nella tana del lupo, anzi, in questo caso del Diavolo. Domenica pomeriggio la squadra di Prandelli sarà ospite del Milan, capolista, anche un po’ a sorpresa: “Nessuno si sarebbe aspettato di vedere il mio Milan in testa alla classifica – rivela il tifoso vip Umberto Smaila a ViolaNews – la Fiorentina dovrà fare qualcosa di grande per uscire da Milano con i punti”.

Umberto, il suo Milan capolista la rende felice?

È una bella sorpresa vedere il Milan in alto dopo tanti anni complicati. Però dobbiamo stare in guardia, ci sono squadre più quotate di noi alle spalle, ma sono pronte a risalire la china. Raccogliamo punti ma non siamo perfetti, a Napoli abbiamo vinto con concretezza e grazie ad un grande Ibrahimovic, ma la squadra di Gattuso ha giocato meglio

Intanto la Fiorentina prova a riassestarsi con Prandelli. Le piace come allenatore?

Non è l’ultimo arrivato, ma sono dell’idea che gli allenatori contano fino ad un certo punto in una squadra. La differenza la fanno i giocatori, da lì non si scappa. A proposito di scappare, la Fiorentina se ne è lasciata scappare uno che a me piaceva tantissimo

Chiesa?

Esatto, è un calciatore che mi sarebbe piaciuto vedere al Milan. Tra l’altro ora non sta facendo sfracelli nella sua nuova avventura, forse è stato lasciato andare via con un po’ di leggerezza. Fossi stato nella Fiorentina lo avrei tenuto

Se le dicessi Ibrahimovic e Ribery?

Sono due grandi campioni, anche se non saranno infiniti. Ibra sta trascinando il Milan, Ribery complice qualche acciacco ha rallentato il rendimento. Ma nessuno può cancellare le loro immense carriere

Sono giorni complicati per il mondo del calcio dopo la scomparsa di Maradona. Ha un suo ricordo?

Diego è stato genio e sregolatezza, ma è stato proprio questo a renderlo un campione senza tempo. Se Messi avesse il carattere di Maradona gli farebbero un funerale non di un giorno ma di 30. Il bene fa poca letteratura, a discapito del male inteso come droghe, tanti amori, vita sregolata. Ma è proprio questo che rende certi personaggi migliori di altri

Tornando alla Fiorentina, cosa la colpisce maggiormente del mondo viola?

È sempre stata una piazza che mi ha suscitato particolari simpatie, ero innamorato della Fiorentina del 69′ che poi vinse lo scudetto. Ricordo che andai a vederla giocare a Verona, da veronese doc quale sono, era una viola veramente fortissima.

Domenica la Fiorentina invece dovrà fare la partita della vita per uscire imbattuta da San Siro?