Se questa difesa è soddisfacente… Ma perché non Beltran se si attacca a due?

Come mai non Beltran?

Tanto più che Gudmundsson è fuori causa (ancora per poco, si spera) e che Colpani sta vivendo un inizio di stagione ben poco ispirato. Le ragioni della mancata fiducia in Beltran possono essere un paio, da fuori è impossibile averne la certezza e si può solo attendere una risposta in merito in conferenza stampa o in televisione. Risposta che è arrivata in sala stampa: "E' un grandissimo ragazzo, si impegna sempre al massimo. Oggi però ho preferito tenere in campo Kean". Ribadiamo: e perché non insieme? Se l'alternativa dev'essere Ikoné, per il quale a detta di Pradè il tecnico ha una predilezione spiccata...