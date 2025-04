Dalla Francia: Nzola ancora punito. La decisione di Still per l’attaccante

Futuro sempre più in bilico per Mbala Nzola in Francia. L’attaccante ancora di proprietà della Fiorentina, dalla scorsa estate in prestito al Lens, è stato lasciato fuori dalla lista dei convocati per la partita contro il Saint Etienne....

Futuro sempre più in bilico per Mbala Nzola in Francia. L'attaccante ancora di proprietà della Fiorentina, dalla scorsa estate in prestito al Lens, è stato lasciato fuori dalla lista dei convocati per la partita contro il Saint Etienne. Dopo i problemi avuti nelle scorse settimane, l'allenatore William Still ha deciso di mandarlo a giocare nella squadra b giallorossa in National 3 (Serie C francese). Il motivo di questa scelta è ancora una volta disciplinare, in quanto il giocatore si è presentato in ritardo ad una riunione tecnica. Queste le parole del tecnico della squadra francese: