Atalanta-Fiorentina, pagelle VN: difesa horror. De Gea non esce ma para, Kean c’è

KEAN 7 : Hien gli morde le caviglie ma lui sta bene e riesce a tener botta. Retegui, suo concorrente per il ruolo di 9 della Nazionale, segna il pareggio e lui risponde con un gol da centravanti puro. A tratti incontenibile, sfiora la doppietta cogliendo il palo esterno da posizione defilata. Non sostenuto a dovere nella ripresa.

RANIERI 4,5: con Pongracic rimandato, le redini del reparto difensivo passano nelle sue mani. Appena molla un attimo Retegui viene punito dall'attaccante. De Ketelaere arriva in terzo tempo e lo sovrasta sul 2-2. In confusione nella ripresa, non sembra a proprio agio senza protezione. Esce a 10' dalla fine.