Sassuolo-Fiorentina 1-2, le pagelle di VN: Castrovilli fantastico, Milenkovic eroe della serata

Castrovilli 7,5: Decisamente il migliore in campo, senza discussioni. Un gol e un assist preziosissimi per la stagione della Fiorentina. Ribalta una gara che sembrava persa con lucidità e qualità, questo ragazzo è una risorsa preziosissima per la Fiorentina

Benassi 5,5: Se questa doveva essere la sua occasione, il centrocampista italiano l’ha decisamente sprecata. Mai dentro il gioco, pochi palloni precisi e assente in costruzione. Unica nota un bel tiro finito in rete, annullato per fuorigioco di Pulgar

CLASSIFICA: Fiorentina ottava a tre punti da Napoli e Cagliari