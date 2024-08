Puskas Akademia, l’esperto a VN: “Squadra del governo ma senza tifosi”

La nostra intervista in esclusiva a chi conosce alla perfezione la squadra magiara

In vista dell’incontro di andata dei play off di Conference League di giovedì alle 20 al Franchi con la Puskas Akademia, Violanews ha intervistato un allenatore italiano che il calcio ungherese lo conosce bene, il quarantenne messinese Giovanni Costantino , ultima esperienza lavorativa nello scorso campionato nella Serie A rumena con il Craiova, ma dal 2018 al 2021 assistente del Ct Marco Rossi della

La Puskas Akademia arriva alla partita con la Fiorentina dopo avere superato l’Ararat Armenia. In campionato è in testa alla classifica a punteggio pieno dopo quattro giornate, nell’ultima ha sconfitto l’MTK Budapest per 1 a 0. Quanto peserà la differente condizione fisica rispetto ai viola?