Perchè con Baldanzi la Fiorentina farebbe il tanto atteso salto di qualità

Tommaso Baldanzi , classe 2003. Talento puro. Nella scorsa stagione ha stregato stadi come San Siro, ma non solo. Un centrocampista giovane, pronto per riconfermarsi a grandi livelli e migliorare giorno dopo giorno. Questo il nome accostato alla Fiorentina per rinforzare il centrocampo dopo quanto successo con Gaetano Castrovilli. Una storia sfortunata quella del centrocampista viola, ma il calcio non ha pietà e la Fiorentina deve subito pensare alle mosse future. Tommaso Baldanzi può essere il volto ideale per questa Fiorentina, per l'idea di gioco di Italiano e per quel salto di qualità che Firenze rincorre da tanto tempo.

Perchè proprio Baldanzi?

L'Empoli spara alto, 20 milioni o anche più secondo alcuni. E come dargli torto? Stiamo parlando di un classe 2003 che ha davanti a sé un futuro lucente e ricco di soddisfazioni. Spesso si parla di "scommesse", ma in questo caso l'acquisto avrebbe più certezze di quanto si creda. Baldanzi è quel trequartista puro, ma che gioca come un attaccante. Quel giocatore che si inserisce sempre, alle spalle della punta per dare mano agli attaccanti. A Firenze hanno negli occhi Bonaventura e chi se non un profilo del genere potrà prendere il suo posto. Schierabile anche come mezzala, insieme a Italiano può crescere per diventare un perno della Fiorentina che verrà. E attenzione, il salto di qualità è dietro l'angolo. Se il segnale dato dalla dirigenza viola con Beltran non fosse chiaro, con Baldanzi diventerebbe limpido. Investire, anche cifre importanti, per giocatori di talento. Poi è chiaro, il calcio è imprevedibile e fare pronostici è davvero complicato, ma in questo caso la strada seguita sembra quella giusta. Adesso non rimane che aspettare novità su questo fronte, ma nel caso dell'arrivo di Baldanzi il calciomercato viola incoronerebbe l'inizio di quel salto di qualità che a Firenze, aspettano da molto tempo. Poi, da sabato, parlerà il campo e in quel caso dovrà essere ascoltato.