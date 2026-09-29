Pino Vitale ha commentato alcuni temi caldi in casa Fiorentina

Redazione VN
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Pino Vitale, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della prestazione di Fagioli con la maglia dell'Italia. Le sue parole:

L'Italia ha fatto un bellissimo primo tempo contro una squadra mediocre. Fagioli ha giocato bene. Mi è dispiaciuto vedere Kayode che era della Fiorentina: va bene aver preso soldi all'epoca, ma sennò non fai mai una bella squadra. Potevano fare altre scelte, ma non andiamo a rivangare il passato. Mai lasciare in mano tutto all'allenatore che decide quali giocatori vuole.

Fagioli con Oulai

Oulai è uno dei 4/5 giocatori della Fiorentina forte forte, dobbiamo solo aspettarlo. Fagioli è stato recuperato da Vanoli, è un titolarissimo. Grosso? Ha dimostrato di non essere da grandi piazze.
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