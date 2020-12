Paci a VN: “La vittoria di Torino è storica, ma la squadra va rinforzata. Ecco come ho esultato…”

Il noto comico e cabarettista toscano Alessandro Paci (le sue parole su Commisso) torna a parlare della storica vittoria della Fiorentina ottenuta sul campo della Juventus, esprimendo anche un pensiero sul ritorno di Prandelli:

Alessandro, che gioia è stata una vittoria come quella di Torino?

Enorme, una serata storica. Ho esultato e urlato tantissimo e mia moglie e mia figlia che stavano guardando un’altra cosa in tv non capivano cosa stesse succedendo. Al secondo e al terzo gol è stata festa grande in casa Paci