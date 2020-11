Paci a VN: “La colpa nelle squadre è di chi sbaglia il mercato. Commisso non sta mantenendo le promesse”

Il noto comico e tifoso fiorentino Alessandro Paci ha parlato in esclusiva a ViolaNews riguardo alla delicata situazione di casa viola:

Alessandro, come vedi da tifoso la situazione della Fiorentina?



Mi aspettavo di vedere una squadra diversa, i giocatori sono quelli che sono e Commisso poteva operare meglio sul mercato, non darei la colpa solo a Iachini. Non credo che il mister abbia cambiato la sua filosofia rispetto a quando ci ha salvato. La colpa nelle squadre ce l’ha sempre solo uno, chi non opera bene sul mercato

Prandelli sembra pronto a subentrare a Iachini. Ti piace come soluzione?

Stiamo parlando di un allenatore che era a Firenze fino a qualche anno fa, ho sentito parlare anche di un possibile ritorno di Montella, mi sembra che ci sia un po’ di confusione. Inoltre Commisso aveva fatto delle promesse e mi sembra che non le stia mantenendo

Ti ha deluso o sorpreso qualche giocatore in particolare di questa Fiorentina?

La squadra non mi sembra malvagia, però sicuramente è rinforzabile un po’ in tutti i ruoli, partendo dalla difesa

Adesso che avremo più tempo per stare in casa in particolare la sera c’è qualche tuo film che consigli di guardare?