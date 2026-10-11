Invidio l'ottimismo di De Gea e il suo "non sono preoccupato". Spero abbia ragione lui e mi sforzo di non soffermarmi sulla classifica e sul calendario, perchè il rischio di spaventarsi è altissimo. Arrivo allora al titolo e ai dubbi che mi stanno sorgendo intorno a due degli acquisti più importanti del calciomercato estivo della Fiorentina.

30 milioni e poche certezze

Enigma Gonçalves

La somma (non) fa il totale

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Parto da, reduce da una prestazione negativa a Genova e non solo per colpa sua. Vanoli lo ha schierato in una posizione indefinita, quasi da trequartista e lui ci ha capito poco e nulla. Non vorrei che diventasse: dove può giocare Oulai in questa Fiorentina? Forse come play, ma lì c'è Fagioli che per Vanoli è fondamentale, ma poi Oulai è realmente un play? Oppure come mezzala di contenimento, però il titolare del ruolo è Ndour. Messa così, sembrerebbe: può permettersi la Fiorentina di spendere quasi 30 milioni, un'enormità per i suoi standard, per un giocatore senza dubbio futuribile e di qualità, ma che nel presente non si sa bene dove mettere?Veniamo ae partiamo pure qui da Marassi:La questione del ritardo di condizione non regge più dopo 40 giorni di allenamenti. El Shaarawy era svincolato fino al 2 settembre e ha giocato titolare, nel Bologna ha giocato 90' Darmian che si allenava da solo fino ad una settimana fa. Dunque, a meno che non siano sopraggiunti guai fisici non comunicati dalla Fiorentina, Gonçalves. L'altra perplessità riguarda - pure qui - la collocazione del portoghese: se va considerato a tutti gli effetti un trequartista centrale, questo significa due cose.che in questo modulo è alternativo ad Atta, quindi sostanzialmente una riserva;che come esterni sinistri restano solo(nella scorsa stagione hanno segnato 1 gol messi insieme) e, almeno sulla carta, rispetto all'idea di schierare Gonçalves e Mastantuono ai lati del centravanti.Oh Bargellini, siamo solo alla 6° giornata... Vi anticipo, perchè lo so benissimo., il dubbio però non sono le qualità dei due giocatori (che hanno tutto il tempo di dimostrarle) quanto la loro funzionalità per questa Fiorentina. Quel dubbio che, in generale, avevo espresso già a fine mercato, cioè di. La stagione è lunga e c'è ancora tempo, ma non così tanto.