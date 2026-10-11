Le parole dell'ex difensore viola sulla sconfitta della Fiorentina a Marassi

Redazione VN
Oulai Gnonto Brova dei fatti

Lotta e corsa, ingredienti sconosciuti… Così il calcio ti rifiuta, cara Fiorentina

L'ex viola, Roberto Galbiati, ai microfoni di Toscana TV ha commentato la sconfitta della Fiorentina a Genova. Le sue parole:

Vanoli ha voluto dare una spinta offensiva alla squadra, ma ha sbagliato qualcosa perché la partenza è stata orribile. La Fiorentina è stata mangiata a livello caratteriale per i primi 30 minuti, poi siamo usciti megli. Però, con due gol da recuperare è dura. Loro hanno approcciato meglio e hanno meritato i due gol, perché sotto l'aspetto mentale,non ci siamo stati e si è visto subito. Ranieri ha commesso due errori gravi, non credo sia colpa del contratto che lo ha distratto, ma ne ha combinate molte.
Galbiati

Su De Gea

De Gea ha respinto male sul primo gol perché l'ha data sui piedi del genoano e doveva fare meglio con una spinta più esterna vista la sua esperienza e leadership.

Su Oulai

Da Oulai ci si aspetta altro. Per me deve giocare a due, in quella posizione non rende. Per il resto non lo abbiamo visto e ancora non è pronto per fare il titolare.

Su Gnonto

Gnonto davanti è stato il meno peggio, qualche colpo l'ho visto ed è da apprezzare. In quel primo tempo disastroso lo salvo.

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