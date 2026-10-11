Interesse in estate, poi rimasto tale. La Lazio ha ritrovato Nuno Tavares (gol bellissimo quest'oggi nella gara contro il Monza, con una botta fortissima sotto la traversa), dopo che in estate è stato con la valigia in mano per tutto il tempo. Il calciatore portoghese è stato seguito per diverso tempo anche dalla Fiorentina, per il quale aveva fatto anche un sondaggio diretto con i biancocelesti, per rinforzare il ruolo di terzino sinistro. Poi è stato deciso di fermare il tutto e fare affidamento sul giovane Victor Valdepenas, arrivato dal Real Madrid, dopo l'esperienza nella squadra B della passata stagione con i Blancos, e nell'attesa di recuperare Fabiano Parisi dal lungo stop (dovrebbe recuperare tra dicembre e gennaio, dopo essersi infortunato con la Juventus nella passata stagione).

Scelta ben precisa

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Che possa trattarsi di un rimpiano per i viola? Può darsi, anche se. Una scelta che al momento, come stiamo vedendo, può avere qualche ripercussione sui risultati nel breve termine, ma che alla lunga può diventare qualcosa di veramente importante. La Fiorentina ha deciso di credere nel talento per un futuro a lungo termine, considerando anche il fatto che Nuno Tavares ha convissuto negli anni con diversi problemi fisici, soprattutto di natura muscolare. Ora il portoghese è tornato ad essere uno dei punti fermi di Gennaro Gattuso, grazie alla sua grande corsa e anche incisività a livello offensivo.