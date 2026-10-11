Lotta e corsa, ingredienti sconosciuti… Così il calcio ti rifiuta, cara Fiorentina

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di RTV 38 per commentare il momento dei viola dopo la partita di Genova. L’ex centrale ha invitato a non trarre conclusioni definitive troppo presto, ricordando anche il progetto a medio termine illustrato da Fabio Paratici, ma ha sottolineato come alcuni segnali continuino a preoccupare:

I giudizi possono essere prematuri, soprattutto se nella testa dei tifosi c’era l’Europa. Paratici aveva parlato di una squadra costruita per i prossimi due o tre anni, quindi è chiaro che serva tempo. Però è imperativo migliorare. Quello che mi sconcerta è vedere ancora gli stessi atteggiamenti dell’anno scorso da parte di alcuni giocatori che continuano a commettere gli stessi errori

Amoruso ha poi fatto alcuni nomi

Ranieri, Ndour, De Gea, Fagioli... Alla ripresa mi aspettavo da loro una cattiveria diversa, la voglia di dimostrare che qualcosa fosse cambiato. Adesso arriveranno avversari importanti e spero che la situazione si ribalti. In questo momento faccio fatica a capire il vero valore della Fiorentina e soprattutto a collocarla. Anche a Genova, con un po’ più di fortuna, la partita si poteva pareggiare