Angelo Giorgetti, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di RTV 38. Ecco le sue parole al programma "Viola"
Lotta e corsa, ingredienti sconosciuti… Così il calcio ti rifiuta, cara Fiorentina
Angelo Giorgetti, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di RTV 38, durante la trasmissione Viola, per analizzare il momento della Fiorentina dopo la prestazione di Genova. Il giornalista non ha nascosto la propria preoccupazione per una squadra che, dopo i primi segnali positivi con Vanoli, sembra essere ricaduta nelle difficoltà già viste nella passata stagione.
Come la scorsa stagione non ci stiamo capendo niente. Le prime tre partite di Vanoli ci hanno un po’ illuso, facendo sembrare la situazione diversa. A Genova ci si aspettava un salto di qualità e invece è tornato il niente. Bisogna pensare giorno per giorno, è inutile guardare troppo avanti. Vanoli ha avuto quasi un mese per preparare questa partita, con venti giorni di allenamento al Viola Park. Il Genoa aveva lo stesso numero di nazionali della Fiorentina, quindi non può essere un alibi
Giorgetti si è poi soffermato sulla costruzione della rosa e su alcuni singoli
Il problema non è stato l’approccio. Quest’anno la Fiorentina ha una squadra più giovane, ma questo può diventare anche un difetto se ti ritrovi nelle ultime posizioni. Mastantuono? Non è stato tra i peggiori, anche se ha stabilito il record di palloni persi in una partita. Oulai e Fagioli? Ho paura che siano state scelte fatte per accontentare i tifosi, e sarebbe sbagliatissimo
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