Oltre lo specchio: chi è il vero Dodò?

Domilson Cordeiro dos Santos, meglio noto come Dodò. Uno dei nuovi acquisti targati Rocco Commisso e Joe Braone , approdato a Moena davanti ad un gran numero di tifosi pronti ad accoglierlo. Il brasiliano è arrivato dallo Shakhtar per 15 milioni più 3 di bonus. Terzino destro, buona tecnica e ottime capacità offensive. Ecco, dopo questo reportage completo sulle caratteristiche di Dodò, è giusto andare più affondo. Chi è il vero Dodò? Cos'altro può dare questo giocatore alla Fiorentina? E soprattutto, cosa ha spinto il club viola a puntare su di lui?

Che succede a Firenze?

Una grande premessa è doverosa. Dodò approda a Firenze dopo mesi molto complicati. La guerra in Ucraina ha fermato il campionato, il giocatore è fermo da mesi e arriva a poche settimane dalla partenza del campionato. Italiano lo inserisce subito nei meccanismi di gioco e Dodò inizia a rapportarsi con il campionato italiano. Poi arriva lo stop. Bologna-Fiorentina, il brasiliano è costretto a lasciare il campo. Da quel momento starà fuori un mese e il suo ambientamento subisce una brusca frenata. Così, Dodò torna in campo, ma fatica. Potrebbe spingere molto di più ed incidere nei match in maniera importante, ma questo non accade. 16 presenze e un assist con la maglia viola. Tra poco ripartirà il campionato e Dodò sarà uno dei tanti osservati speciali in casa Fiorentina. La sensazione che possa diventare un giocatore importante è diffusa, ma dovrà essere confermata dal campo. Il prima possibile.