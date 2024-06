Nuovo sindaco, la Fiorentina non ride: avanti tutta con il Franchi

L'elezione di Sara Funaro, da oggi nuova sindaca di Firenze, ha un risvolto diretto anche sulle vicende legate alla Fiorentina. Che, non è un mistero, avrebbe visto più di buon occhio la nomina di Eike Schmidt, anche e soprattutto per le sue posizioni sulla questione stadio: stop ai lavori del Franchi e apertura verso un eventuale nuovo impianto. Sara Funaro, invece, ha sempre sostenuto la linea della continuità rispetto a Nardella: avanti con il restyling del Franchi e "troverò una soluzione per concludere i lavori". Quella di oggi suona, dunque, come una sconfitta per laFiorentina a cui adesso resta solo la strada della battaglia legale, ammesso che davvero voglia intraprenderla, per mettere in discussione il progetto che, nel frattempo, è già ben avviato con le ruspe in azione. Prima di tutto, però, c'è da aspettarsi un confronto e un dialogo tra le parti, nella speranza che tra la Fiorentina e la neoeletta possa scattare subito il feeling giusto per il bene di Firenze e della stessa squadra viola.