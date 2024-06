Funaro-Schmidt: il riassunto delle posizioni su Fiorentina e Franchi

24/6/2024. Oggi è il giorno decisivo per l'elezione del nuovo Sindaco di Firenze. Ultimo giorno di ballottaggio che in città manca dal 2009 (con la vittoria di Renzi). In ogni caso per Firenze sarà una giornata inedita. Una prima sindaca o la vittoria del centrodestra in quel di Palazzo Vecchio. La questione stadio è diventata parte integrante della propaganda politica dei due candidati. Qui il riassunto di ambedue le posizioni sullo stadio Franchi, ossia la materia in cui davvero la nuova amministrazione avrà un peso specifico rilevante sulle vicende viola: