Nico, tocca a te: basta arresti, è l’ora di ripartire per non fermarsi più

L'Europa è li e non aspetta. Adesso tocca a Nico Gonzalez ripartire per non fermarsi più, portando con sé anche questa Fiorentina

Giovanni Zecchi

Più ci avviciniamo al mercato di Gennaio e più i nomi accostati alla Fiorentina aumentano senza sosta. Tralasciando la situazione legata a Dusan Vlahovic, i nomi più accreditati ad indossare la maglia viola riguardano il reparto offensivo, per l'esattezza i così detti esterni. Berardi, Ikonè, Orsolini, sono tanti i nomi accostati alla Fiorentina che indubbiamente avrà bisogno di un rinforzo in avanti ma che, finora, non ha sfruttato quello che doveva essere l'uomo in più di Vincenzo Italiano: Nico Gonzalez.

L'argentino ha subito incantato Firenze con la sua tecnica e la sua tenacia ma vari intoppi si sono presentati e hanno frenato l'ascesa di uno degli astri nascenti del calcio europeo. Infortuni, squalifiche e Covid hanno tenuto Nico Gonzalez lontano dal campo, dai suoi compagni e dai tifosi che si aspettano tanto da lui. L'espulsione contro l'Inter ha sottolineato come a l'ex Stoccarda serva una crescita dal punto di vista caratteriale per gestire il suo spirito argentino ma i 20' minuti contro il Milan hanno ancora una volta sottolineato la voglia che questo giocatore mette in campo. Adesso arriva il Bologna, che come la Fiorentina sta vivendo un ottimo momento. Nico Gonzalez molto probabilmente sarà uno degli 11 titolari scelti da Italiano per continuare a rincorrere l'Europa. Basta arresti, basta intoppi, ora Nico tocca a te, riparti per non fermati più e con te porta dietro anche questa Fiorentina che adesso può davvero sognare in grande.