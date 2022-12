Martinez Quarta, numeri da top in A. Lo schiaffo di Scaloni servirà?

Analisi delle statistiche del Chino, che non hanno convinto il CT

Filippo Caroli

La lettura più verosimile è che il Chino Martinez Quarta si sia svegliato troppo tardi. Eh già, perché il rendimento dell'argentino in questa stagione, dopo un inizio sincopato un po' per tutti, è stato uno dei migliori in casa Viola. Indizi su una sua possibile ripresa si erano avuti già nel ritiro di Moena, dove l'ex River si era distinto per grande costanza durante tutte le due settimane. Prestazioni che hanno trovato conferma nel campionato dove Martinez Quarta è riuscito a riconquistare il posto da titolare a discapito di un non perfetto Igor, in esatta controtendenza con quanto visto lo scorso anno. Ottime prove che, però, non hanno convinto Lionel Scaloni che ha deciso di lasciare comunque a casa il Chino durante la rassegna qatariota (e per come se la passa l'Argentina non si può dire che abbia sbagliato). Uno schiaffo bruciante per Quarta che, chiaramente, paga a caro prezzo la scorsa stagione che per lui è stata assolutamente insufficiente.

Ma può esserci redenzione per tutti. Lucas ha ritrovato durante quest'anno un rendimento estremamente costante che trova conferma totale nei numeri. Ma non solo Quarta è protagonista in positivo per quanto riguarda le statistiche difensive. Ci sono anche alcuni dati relativi alla manovra offensiva che lo premiano in maniera inequivocabile.

Le impressionanti statistiche di Martinez Quarta — Martinez Quarta è intanto il secondo calciatore in Serie A per numero di contrasti a partita: ben 3,4, davanti a lui c'è il solo Davide Calabria del Milan. Con 1,9 recuperi a gara, poi, Quarta si piazza all'ottavo posto in questa speciale classifica davanti anche a cagnacci come Bremer e Smalling. Sono inoltre ottime le percentuali di duelli difensivi e duelli aerei vinti, rispettivamente 64,5% e 66,6%. Ma come detto, i numeri dell'argentino sono notevoli anche per quello che riguarda la fase offensiva. Al di là del gol, purtroppo inutile, segnato col Bologna, Martinez Quarta è il calciatore col maggior numero di palle lunghe precise a partita: ben 6,5! È inoltre primo ex aequo con Carlos Augusto e Fazio per tiri in porta a partita fra i difensori centrali. Ciliegina sulla torta, Quarta è il terzo giocatore di Serie A per valutazione media secondo Sofascore dietro solo a Dybala e Milinkovic-Savic, niente male.

Reagire — Sono numeri da protagonista assoluto della nostra Serie A che però non hanno spostato di un millimetro il CT argentino dalle proprie convinzioni, nonostante Quarta sia sempre stato un pupillo di Scaloni. Adesso la palla passa al difensore Viola. Il Chino ha la possibilità di continuare a lavorare con impegno e abnegazione dando continuità ai numeri che abbiamo descritto poco sopra. Guardare i compagni dell'albiceleste vincere e convincere dal divano non è certamente semplice. A lui la missione di canalizzare la rabbia per lo schiaffo preso e ripartire già dal 4 gennaio con la grinta che lo ha sempre contraddistinto. Anche e soprattutto per riconquistare la casacca della Seleccion che lo ha accompagnato per tutta la carriera.

Fonti statistiche: Wyscout e Sofascore