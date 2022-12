Batistuta scatenato festeggia con i tifosi la vittoria della sua Argentina

La vittoria di ieri sera agli ottavi di finale del Mondiale dell'Argentina contro l'Australia per 2-1 è stata festeggiata sui social anche dal grande ex viola Gabriel Omar Batistuta, storico bomber della nazionale Albiceleste. Batigol ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video in cui festeggia la vittoria dell'Albiceleste insieme ad alcuni tifosi fuori dallo stadio del match. Questo il post in questione: