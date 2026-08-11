La Fiorentina sprigiona entusiasmo da ogni poro, Firenze bolle e ribolle

Costantino Favasuli è sempre più vicino al Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’operazione è ormai ai dettagli e prevede un prestito oneroso da 1 milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 6,2 milioni, a cui si aggiunge 1 milione di euro di bonus.

L’esterno classe 2004 si prepara dunque a lasciare definitivamente l'orbita della Fiorentina, almeno economica, per trasferirsi in azzurro, con gli ultimi passaggi dell’affare ormai da definire.

Per il club viola, tuttavia, l’operazione assume una particolare rilevanza anche in prospettiva incasso. Nell’accordo che aveva accompagnato la precedente cessione di Favasuli era infatti stata inserita una percentuale del 50% sulla futura rivendita.

Di conseguenza, alla Fiorentina spetterà la metà della cifra riconosciuta dal Napoli per il trasferimento definitivo: siamo sopra i 3 milioni di euro, considerando le cifre dell'operazione.