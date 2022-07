Il protagonista – Un nuovo arrivo in difesa: Martinez Quarta incanta

Obiettivo: rivitalizzare Lucas

Filippo Caroli

Sguardi stupiti e sussurri sottovoce fra gli angoli del Viola Village: "Certo che sembra proprio essersi ripreso". Testa bassa e tanto lavoro, Lucas Martinez Quarta è fin qui uno di quei calciatori ad essersi meglio comportato in questi primi giorni di ritiro estivo. Una qualcosa di piuttosto sorprendente visto il rendimento offerto dall'argentino, con più ombre che luci, nel corso della scorsa stagione. Arrivato con grandi aspettative a Firenze, l'ex River è man mano scalato nelle gerarchie Viola e, con un Igor in grande ascesa, ha inevitabilmente perso il posto da titolare. Ma in questi primissimi giorni in Trentino, Martinez Quarta sembra essere arrivato decisamente con lo spirito giusto. Tanto da prendersi le scene nella partitella di oggi.

Ritrovato

Il Quarta visto in queste giornate in Val di Fassa è quanto di più lontano abbiamo osservato a Firenze negli ultimi mesi. Preciso, spesso in anticipo vincente, grintoso e puntuale quando c'è da mettere l'attaccante in fuorigioco. Il classe '96 sta inoltre mettendo in mostra anche quelle qualità da regista basso che avevano convinto la Fiorentina ad investire su di lui. E non ci sarebbe da stupirsi se il Chino avesse continuato a marcare stretto il povero Cabral anche a fine dell'allenamento di oggi.

Siamo alle primissime fasi della stagione ed ogni giudizio sarebbe alquanto affrettato. Ma il recupero di Quarta potrebbe rivelarsi un tema di fondamentale importanza per la Fiorentina. Anche perché, con un Milenkovic in partenza, trovarsi il sostituto naturale del serbo direttamente in casa faciliterebbe non poco il lavoro della Fiorentina sul mercato. Prima il posto da titolare in Viola, poi la riconquista del posto in nazionale e la conseguente partenza per il Qatar. Un percorso che, al momento, sembra decisamente in salita, ma il Quarta di Moena fa ben sperare. E si sa, chi ben comincia poi...