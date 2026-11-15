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La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - I Della Valle incassano ancora dalla Fiorentina: in arrivo oltre 17 milioni

2 - Corsport: "Idee Hojberg e Torreira, ma in mediana il sogno è Ederson"

3 - Cosa c'è oltre la sicumera turca su Oulai: Torreira, le cifre e la posizione viola

4 - Che fine ha fatto? Lo Faso, il "Miccoli" di Corvino diventato creator con Fedez

5 - Under 18, Fiorentina-Lecce: i viola travolgono i salentini