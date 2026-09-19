VIDEO - Vanoli: "L'anno scorso volevo salvarmi velocemente. Questa è un'altra squadra"

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1 - Fiorentina-Napoli, probabili formazioni: torna Fagioli. Beto favorito su Pellegrino

2 - Primavera, Lecce-Fiorentina: Croci non basta, finisce 1-1

3 - Fagioli: "Vanoli mi ha motivato così. Domani servirà la partita perfetta"

4 - Serie A, i risultati del sabato: uno-due della Lazio a Venezia, lagunari sempre sconfitti

5 - Vanoli: "Come stanno Atta e Dragusin. Doppio play? Ecco cosa penso"