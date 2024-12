Valentini, tra una settimana sarà viola: cosa aspettarsi dal nuovo argentino

I pareri degli esperti

In passato il calciatore fu vicino a vestire la maglia dell'Inter, su consiglio di un altro grandissimo ex difensore argentino come Walter Samuel. Fu proprio lui a tessere le lodi del calciatore che tra poco vestirà la maglia viola. Firenze è una città che di argentini ne ha conosciuti tanti, e molti di questi hanno scritto anche la storia della società: dall'immenso Passarella, ai gol di Batistuta, passando anche per Gonzalo Rodriguez. Tra i pareri emersi sul calciatore che più hanno fatto discutere c'è sicuramente quello dell'ex direttore tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso, il quale ha voluto precisare come lui non abbia mai raccomandato il calciatore ai viola durante i tre anni da tesserato, perché non avrebbe mai voluto fare un torto al suo Boca Juniors. Tra i parei da ricordare c'è anche quello dell'agente FIFA Filippo Colasanto, che parla di Valentini come un difensore centrale mancino molto elegante, che sicuramente farà innamorare il popolo viola. Definendolo come un grandissimo acquisto per la Fiorentina. Concludendo il discorso, anche un altro agente FIFA esperto di calcio argentino ha parlato del prossimo arrivo a Firenze, Lorenzo De Santis, il quale ha spiegato come la Fiorentina abbia provato a fare di tutto per averlo prima, in modo da farlo allenare con la squadra e abituarlo allo stile di vita italiano.