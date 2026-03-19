Questa Conference è davvero la più abbordabile? Il confronto con le 3 precedenti

Oggi la Fiorentina in Polonia si gioca il passaggio ai quarti di finale di Conference League. Una competizione spesso discussa, controversa, che però ha animato in un modo o nell'altro le ultime 4 annate della viola. In particolare in una stagione disastrata come quella che stanno vivendo gli uomini di Vanoli, l'appiglio europeo può essere una motivazione extra. L'impressione è che in questa stagione il livello della terza coppa continentale sia più basso rispetto al passato, ma è davvero così? Andiamo a scoprirlo