De Gea vede viola, ma la Viola vede De Gea? Perché l’addio è possibile e i sostituti

Il futuro di David De Gea non è poi così certo data la volontà della Fiorentina di abbassare il monte ingaggi

Marta Bucalossi Redattrice 31 maggio 2026 (modifica il 31 maggio 2026 | 23:21)

Dopo un avvio di stagione difficile, David De Gea ha alzato il livello delle proprie prestazioni dimostrando di essere uno dei punti fermi della Fiorentina, oltre che un leader all'interno dello spogliatoio. Eppure il suo futuro continua a far discutere in casa viola con una permanenza tutt'altro che scontata. Il principale nodo riguarda l'aspetto economico: Paratici ha margini di movimento limitati dovendo far fronte a un monte ingaggi da limare, e il portiere spagnolo percepisce circa 3 milioni di euro più bonus, una cifra importante per le casse del club. A questo si aggiunge il fattore anagrafico: a 35 anni De Gea non rappresenta più una soluzione per il lungo periodo, nonostante continui a garantire prestazioni di alto livello.

Per questo la dirigenza viola si sta guardando attorno alla ricerca di una soluzione più vantaggiosa a livello economico. E, almeno per il momento, le attenzioni sembrano concentrarsi soprattutto su Roma, sponda Lazio. Il candidato principale in caso di addio di De Gea è Ivan Provedel che ha un contratto in scadenza nel 2027. Il portiere azzurro ha già espresso la propria volontà di trovare maggiore continuità e Firenze potrebbe essere la piazza ideale: da capire quanto attrattiva può essere la soluzione Inter da secondo di Martinez, della quale si è parlato nelle ultime ore. Oltre a lui ci sono stati contatti con Christos Mandas, portiere greco in prestito al Bournemouth ma di proprietà della Lazio.

Sullo sfondo rimangono poi Michele Di Gregorio e Giorgi Mamardashvili. Il primo è in uscita dalla Juventus che non è rimasta convinta della sua stagione macchiata da troppi errori. Juventus che, dal canto suo, vuole capire se ci siano spiragli per Alisson o proprio Mamardashvili del Liverpool e tiene lo stesso De Gea come alternativa. Più complessa, invece, la pista che porta al georgiano considerando che almeno metà dell'ingaggio dovrebbe essere pagato dai Reds. In questo scenario si inserisce anche il futuro di Martinelli: la Fiorentina crede nelle qualità del giovane portiere, per il quale valuta un altro anno in prestito.

De Gea si trova bene a Firenze e - come lui stesso ha dichiarato - sente la responsabilità di portare al braccio la fascia da capitano e l'attaccamento ai colori viola. Tuttavia, la linea della Fiorentina rimane quella di abbassare il monte ingaggi: per questo ogni offerta credibile sarà quantomeno presa in considerazione.