L’ennesimo anno zero. Gruppo da riunire, ma quale progetto e quali ambizioni? I tre nodi

C'è un momento preciso in cui una crisi smette di essere un incidente e diventa un’emergenza. Per la Fiorentina, quel momento ha un luogo e una data: gli spogliatoi del Mapei Stadium di Reggio Emilia, 6 dicembre 2025. Mentre il tabellone segnava 3-1 per il Sassuolo gettando nuovamente i viola nell’oblio dopo le illusioni precedenti di una ripresa a seguito del pari con Genoa e Juventus (con l’inframezzo della sconfitta con l’Atalanta), negli spogliatoi scoppiava il caos. Vanoli era arrivato da poche settimane, la squadra viola era ancora fanalino di coda della Serie A e, soprattutto, quell’episodio rivelò alla luce del sole un gruppo che non era unito come si voleva far credere. E questo del resto è, come rivela anche un campione di un altro sport, Isiah Thomas, in “The Book of Basktball” di Bill Simmons, il principale segreto di Pulcinella degli sport di squadra: il gruppo. Se non si è uniti, se non si è disposti a sacrificare le statistiche individuali, la gloria personale, se non si è umili, in pratica, a favore della squadra, si va da poche parti. Quell’episodio di Sassuolo fotografò con crudele precisione lo stato di una società che aveva cominciato la stagione con ambizioni europee e si ritrovava a discutere di retrocessione. In seguito, per bravura anche di Vanoli e degli esterni arrivati nel mercato di gennaio, la Fiorentina ha finito per salvarsi, matematicamente, a due giornate dal termine. Ma la salvezza, in questo caso, non è un traguardo. È il punto di partenza di una riflessione che non può essere più rinviata.