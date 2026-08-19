Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta il protagonista è Moise Kean, al centro dei rumors di mercato

Redazione VN
AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A

VIDEO - Prossimi avversari, la Roma prende Rodrigo Mora. 500 tifosi lo accolgono

Ecco l'ultima vignetta di Lorenzo Castellani: l'interesse del Como per Moise Kean è concreto tanto da aver avanzato un'offerta che il club viola ha, per il momento, rifiutato.

IMAGE 2026-08-19 14:23:04
ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti