Fabio Grosso è stato esonrato: cosa succede adesso in casa Fiorentina? Andreazzoli ad interim e poi il nuovo tecnico
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La Fiorentina ha da poco ufficializzato l'esonero di Fabio Grosso dal ruolo di allenatore. Dunque, a meno che Paratici e Goretti non abbiano un nome già pronto in questo momento, come tecnico ad interim verrà promosso Aurelio Andreazzoli, attualmente impegnato con la Primavera gigliata, almeno per l'allenamento di domani mattina. Dopodiché la Fiorentina si prenderà qualche ora per riflettere e capire quale profilo è il più adatto per risollevare la squadra da questo inizio di campionato drammatico.
Il possibile sostitutoTra i nomi più plausibili, liberi, e che conoscono già il calcio italiano, ci sono sicuramente Thiago Motta, Raffaele Palladino e Igor Tudor. Da non sottovalutare anche un Vanoli bis (anche se ancora una volta ripartirebbe con una rosa non costruita da lui e soprattutto, per la Fiorentina, sarebbe un ammissione di colpa enorme dopo averlo mandato via proprio per scegliere Grosso). Infine, se vogliamo, anche un profilo più elevato come Antonio Conte. Tutto, comunque, verrà approfondito in maniera dettagliata nelle prossime ore, proprio su Violanews.com.
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