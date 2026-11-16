Rivivi con Violanews lo streaming della serata dedicata alla nascita della Fiorentina. Cosa accadde prima del 29 agosto 1926?
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Questa sera Violanews, con la collaborazione dell'Associazione Storia Viola, presenta al Castello dell'Acciaiolo a Scandicci una serata condotta dal nostro Roberto Vinciguerra in cui potrete conoscere tante cose nuove su quello che avvenne nella primavera del 1926 qualche mese prima del 29 agosto, data considerata come ufficiale nascita della Fiorentina. VN ha seguito l'evento con la diretta su Youtube resa possibile dai nostri inviati sul posto.
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