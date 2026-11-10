Questa statistica misura tramite elaborazione di un computer l'efficacia di un portiere nel prevenire i gol. Si basa sul rapporto tra i gol subiti e il numero di gol previsti in base alla qualità dei tiri (xGOT). Un risultato negativo significa che il portiere ha subito più gol del previsto. In queste 11 partite solo due volte David De Gea ha chiuso con un punteggio positivo: risalta in particolare il +1.54 contro il Napoli mentre contro l'Atalanta la prestazione è stata positiva con un punteggio più basso. Si tratta ovviamente di dati rilevati statisticamente da un computer, ma che purtroppo confermano l'inizio di stagione non esaltante del portiere viola (la sua carriera nella nostra scheda).

Roma-Fiorentina -1,00 Fiorentina -Frosinone -1,06 Fiorentina -Torino -0,50 Venezia - Fiorentina -1.15 Fiorentina -Napoli + 1,54 Genoa-Fiorentina -0,09 Fiorentina -Como -1,16 Inter-Fiorentina -0,72 Fiorentina -Atalanta +0,54 Sassuolo-Fiorentina -1,11 Fiorentina_Juventus -0.32