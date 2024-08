Conference, ecco la Puskas Akademia: storia e volti del club dal nome leggendario

Alla sua prima stagione nella massima categoria ungherese, la società conclude il campionato al terzultimo posto, salvandosi con diverse giornate d'anticipo dalla retrocessione. Nella stagione 2017-2018 arriva per la prima volta nella sua storia in finale di Coppa d’Ungheria, eliminando in semifinale il Debrecen (4-0 andata e 0-2 ritorno) e perdendo ai rigori la finale contro l'Ujpest. Nella stagione 2020-21 conclude il campionato al secondo posto, miglior piazzamento della propria storia. Nel 2019/20, 2021/22 e 2023/24 ottiene tre terzi posti, con l'ultimo che qualifica gli ungheresi ai preliminari di Conference League. Battuto l'Ararat per 4-3 totale, ecco che le strade si incrociano con la Fiorentina di Raffaele Palladino: una storica sfida per un club nato da meno di 20 anni.