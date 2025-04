Kean, De Gea, Gudmundsson e Fagioli: Commisso ha deciso di tenerli tutti

Rocco Commisso lo sa e siamo sicuri che ci proverà fino in fondo perché l’ha detto lui nelle ultime interviste, perché conosce il calcio e gli uomini, sa come muoversi e cosa fare. L’impresa è difficile, ma non impossibile e tentarle tutte ne vale sicuramente la pena. Investire su questi quattro giocatori vuol dire mettere basi sempre più forti. Costruire una squadra attorno a loro in futuro sarà più facile.

Caso per caso — Di Kean abbiamo detto e ridetto, della famosa clausola sappiamo tutto. La Fiorentina ha un centroavanti da trenta gol stagione (coppe comprese), uno che vince le partite da solo, e la chiave per trattenerlo c’è. Quando si parla di felicità non c’è un prezzo e Kean a Firenze è felice. Ma ci sono tante cose, dai Mondiali in giù, che possono diventare carichi pesanti da mettere sul tavolo. Ovviamente assieme a un contratto che deve andare molto vicino alle cifre che guadagnano i top player, magari a salire, magari legato al rendimento. Come volete voi, ma Rocco Commisso una strada per convincere Kean a restare la deve trovare. Quelli che parlano di calcio tanto al metro stanno dicendo che comunque dai diciotto milioni sborsati (con i bonus) ai cinquantadue della clausola sarebbe comunque una plusvalenza da prendere in considerazione. Stolti. Sapete quanto costa oggi un centroavanti di 25 anni con il rendimento e le possibilità di crescere di Kean? Dagli ottanta milioni in sù e poi, anche se lo trovate, a Firenze non ci viene. Kean c’è e ci deve restare.

Lo stesso discorso vale per De Gea. Gli esperti in questo tipo di analisi ci dicono che il portiere viola ha già portato dieci punti con le sue prestazioni da super man e non stento a crederlo. Basta ripensare alle parate di sabato a Milano. Lo so che ci sono squadre che lo corteggiano e sono arrivate proposte, ma la Fiorentina lo ha fatto tornare ad essere protagonista. Gli ha ridato la gioia di giocare e questo va messo in conto, va contrattato. Insieme, ovviamente, a un accordo degno del valore di questo portiere che a Manchester guadagnava sette milioni. Non parlo di certe cifre, ovviamente, ma il binario motivazionale e quello economico devono andare di pari passo con la convinzione che un portiere così può giocare per molto ancora.

Credo che andare anche ben oltre i parametri abituali degli stipendi viola, sia con Kean che con De Gea, possa essere un investimento e un grande affare. Tanto più che il cartellino dell’attaccante è stato pagato relativamente poco e per quello del portiere praticamente solo le commissioni.

Il riscatto di Nicolò Fagioli è già stato deciso. Per un talento del suo livello, un ragazzo di 24 anni che ha caratteristiche simili a quelle di Modric o Pirlo, un percorso appena iniziato, trattasi di un affare assoluto l’averlo portato a Firenze per complessivi circa diciotto milioni bonus compresi. Il contratto, però, va blindato anche in ottica futura.

Pure Gudmundsson sta cominciando a far vedere quello che avevamo ammirato a Genova, caratteristiche che lo rendono un giocatore unico, capace di fare gol e assist, ma anche di legare il gioco e difendere se serve. Come ha fatto a Milano. Fortunatamente le difficoltà non erano legate all’inserimento in un livello più alto o al peso della maglia, ma alle condizioni fisiche. E’ la spalla ideale per Kean, cosa da non sottovalutare. Resta solo il processo di appello per le note vicende, alla Fiorentina il compito di capire.

Sono sicuro che Rocco farà di tutto per tenerli tutti e quattro. Le chiavi economiche ci sono, quelle motivazionali si sviluppano. E i programmi devono essere solidi. Ma c’è una variabile che non dipende da Rocco ed è il piazzamento per la prossima stagione. Faccio fatica a pensare che anche senza coppe sia De Gea che Kean, forse Gudmundsson, direbbero sì a un futuro in Viola. Un motivo in più per provare a vincere tutte le partite che restano, per recuperare, per trovare un posto in Europa e magari vincere la Conference. Lo scenario è completamente aperto e la crescita della Fiorentina fa ben sperare, è evidente.

Ogni obiettivo è alla portata — Contro il Milan s’è vista intensità, s’è vista voglia, anche qualità in molte azioni. Un pari a San Siro si prende sempre volentieri, ma Palladino non può dire di avere visto una partita straordinaria. Lo lasci dire ai tifosi, a chi si è divertito perché ha visto gol ed emozioni. Palladino fa l’allenatore e dovrebbe avere invece notato grossi errori in fase difensiva (torno ai miracoli di De Gea), ingenuità sui gol e farsi rimontare due gol da un Milan in difficoltà non è una medaglia. Questo per dire che in base all’organico che ha, questa Fiorentina che sta cominciando a fare bene ora e siamo contenti, dovrebbe fare di più per recuperare i punti persi.

A un certo punto della gara di San Siro è stato un errore metterla sul viso aperto, loro singolarmente sono più forti. Andavano prese contromisure per compattarsi, non lasciare spazi alle scorribande di Leao, magari ritornando a un 4-5-1 che la Fiorentina ha giocato per tanto tempo, prima di farsi rimontare da Jovic. E su questo che si vedrà la crescita delle prossime, decisive settimane. Unitamente a un turn over intelligente a cominciare dalla gara di giovedì sera in Slovenia. Giuste rotazioni, ma non stravolgimenti. Anche squadre tecnicamente modeste in queste partite si possono esaltare.

Comunque, tornando alla classifica e al calendario, con questo Kean e con questo De Gea, con una squadra che ha fatto sette punti con Juve, Atalanta e Milan, l’energia positiva non deve mancare. La qualità è alta, il ritmo pure, è arrivata la personalità che dovrebbe consentire di fare meglio anche con avversari come Parma, Cagliari e Empoli, prossimi ostacoli viola. Ci sono sei squadre in sei punti, ma ora che è scivolata l’Atalanta i posti Champions ancora in ballo sono adesso due e tutti gli scenari sono aperti. Con umiltà e sottotraccia, ma con tutta la determinazione possibile la Fiorentina deve pensare che ogni obiettivo è alla sua portata.

