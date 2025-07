Che fine ha fatto? Iakovenko, il vice-Gomez per sbaglio che oggi scopre talenti

Di meteore nel mondo del calcio ce ne sono state tantissime. Giocatori che in poco tempo hanno fatto infiammare piazze intere, ma anche brevi apparizioni, dei cameo. Violanews vi racconta la storia di alcuni calciatori passati da Firenze, senza lasciare il segno, in Meteore Viola. Il nome di oggi riporta alla memoria di giorni belli e divertenti per la Fiorentina. Infatti, l'estate 2013/2014 costituisce uno dei tentativi più significativi della famiglia Della Valle di elevare le proprie aspirazioni e quelle della città. Stiamo parlando del secondo anno di Vincenzo Montella sulla panchina viola, arrivato dopo un quarto posto nella stagione precedente. Al posto dei partenti Stevan Jovetic e Adem Ljajic, arrivarono Mario Gomez, Josip Ilicic, Joaquin, Marcos Alonso e Ambrosini, tanto per fare dei nomi. Tra questi fenomeni, però, sbarcò a Firenze anche un attaccante ucraino di 26 anni proveniente dall'Anderlecht a costo zero: Oleksandr Iakovenko. Un'ala sinistra, capace di giocare anche a destra, che nelle precedente stagione aveva segnato 7 gol in 20 partite del massimo campionato belga.