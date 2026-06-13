Ci sono giocatori che restano nella memoria dei tifosi per anni, altri che invece attraversano Firenze come una meteora: lasciano qualche lampo, qualche ricordo curioso e poi scompaiono dai radar. È proprio questo il caso di Carlos Salcedo, difensore messicano arrivato nell’estate del 2016 e rimasto in viola per una sola stagione.
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Che fine ha fatto? Salcedo, “el Titan” che s’è perso tra festini e drammi familiari
L'apertura dei Mondiali in Messico proietta la nostra mente indietro di 10 anni: ricordate di Carlos Salcedo, l'unico messicano della storia della Fiorentina?
Eppure, il suo nome conserva ancora oggi un piccolo primato destinato a rimanere nella storia della Fiorentina: è stato il primo e finora unico calciatore messicano ad aver indossato la maglia viola. Un dettaglio che torna particolarmente attuale proprio nei giorni in cui il Messico è nuovamente al centro dell’attenzione calcistica internazionale con l’inizio del nuovo Mondiale, inaugurato allo stadio Azteca di Città del Messico.
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