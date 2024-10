Bocciatura e patrimonio da preservare. Pongracic, il futuro può solo migliorare

Il futuro può solo migliorare

Come si dice "al peggio non c'è mai fine". Pongracic però il fondo l'ha già toccato qui a Firenze, adesso può solo che migliorare e dimostrare che l'investimento fatto in estate non sia stato un errore. 14 i milioni spesi dai viola per acquistare il croato, la stessa cifra incassata per Milenkovic. Come detto in precedenza, il confronto a oggi non regge, ma il difensore viola ha dimostrato nella sua carriera di avere delle ottime qualità. Titolare della Croazia (con un ottimo Europeo disputato), esperienza al Borussia Dortmund. Son tutte cose che non vengono regalate, vanno meritate sul campo. Il D.S del Lecce ha speso parole al miele su di lui, definendolo un difensore che può giocare in qualsiasi squadra di Serie A. Le aspettative a Firenze sono molte, e i fiorentini sperano di vederlo al più presto in campo.