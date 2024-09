Fiorentina, UFFICIALE il rinnovo di Comuzzo: il comunicato

Come anticipato dalla nostra redazione nei giorni scorsi, per il rinnovo di Comuzzo mancava soltanto il comunicato della Fiorentina. Ora è arrivata anche l'ufficialità

Nei giorni scorsi vi avevamo anticipato la notizia del rinnovo di Comuzzo, mancava solamente l'ufficialità, che è arrivata in questi minuti. Il giovane centrale classe 2005 ha rinnovato per altri 4 anni. L'esordio in Serie A è arrivato l'8 ottobre del 2023 a Napoli. All'89' Italiano lo fece entrare sul risultato di 1-2 in favore dei viola, la partita poi terminò 1-3 in favore dei viola. Palladino invece ha dimostrato di volerci puntare fin da subito e lo ha schierato titolare alla prima gara di Serie A contro il Parma, pareggiata 1-1, permettendogli di fare il suo esordio dal primo minuto nel massimo campionato italiano. Il comunicato: