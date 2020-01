La rinascita della Fiorentina parte dal buon senso di Iachini

Ho volutamente inserito in apertura la foto che vedete qui sopra perché a mio avviso è esemplificativa della ritrovata Fiorentina di Iachini. Non solo abbiamo risultati che tornano finalmente a sorridere, ma anche un gruppo, orfano da tempo di Ribery, che ha ritrovato serenità e gioia di correre e giocare. Vedere la corsa di Federico ad abbracciare il nostro Beppe vale più di mille commenti e parole. E non solo Chiesa perché ad esempio abbiamo trovato per la prima volta un Lirola determinante per le corse sulla fascia e in zona gol (perfetto l’assist di prima intenzione per Vlahovic), Benassi che corre come un pazzo dopo aver riposato in panchina per tutta le gestione Montella. E poi l’armonia nei tre giovani leoni che costruiscono in settore offensivo viola. A fine gara bello vedere l’abbraccio fra Chiesa, Vlahovic e Cutrone come i tre moschettieri artefici ieri della vittoria: oltre ai due gol anche quello annullato all’ex rossonero. Ma tutta la squadra gioca per il gruppo e in campo non si vedono più gesti poco simpatici o sguardi di disapprovazione sull’operato dei compagni.

Insomma il nostro Beppe tuttoarrostoenientefumo ha fatto ricredere tutti sulle sue qualità. E non parlo di tattica di campo, ma solo di duro lavoro atletico condiviso con i ragazzi (leggete le parole di Chiesa) e di un lavoro psicologico che a certi livelli vale molto di più di tante altre cose. Certamente gestire un gruppo di calciatori non è facile e a volte anche i più bravi allenatori non entrano in sintonia con la squadra generando malcontento e sconfitte. L’umiltà di Iachini rispecchia il suo modus vivendi: “un passo alla volta, testa per terra e pedalare” ha detto in sala stampa dopo la vittoria contro l’Atalanta. Niente dichiarazioni roboanti per infiammare la piazza, solo lavoro, lavoro, lavoro.

E a proposito della piazza, voglio rivolgere un plauso ai tifosi che sono andati a Napoli e ai dirigenti viola che hanno deciso improvvisamente di aprire i cancelli dello stadio per l’allenamento di domani pomeriggio (leggi qui). L’entusiasmo ritrovato dei tifosi viola porterà altra benzina nelle gambe e nella testa dei viola attesi sabato pomeriggio dal match contro il Genoa sempre invischiato nei bassifondi della classifica.Non sarà facile, ma con testa bassa e forza di volontà si possono ottenere grandi cose. “Adelante Beppe, con juicio. Si puedes”.