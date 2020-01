Chiesa: “Grande partita, con il mister ci capiamo”

Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dei viola al San Paolo contro il Napoli:

Il mister ci ha subito dato grande aiuto per migliorare la forma fisica, abbiamo fatto una grandissima prova, questa è la Fiorentian che vuole il mister e dobbiamo pensare alla prossima partita. Abbiamo parlato subito, ci siamo capiti e tutti e due vogliamo aiutare la Fiorentina a risalire la classifica, dopo la sosta volevamo ripartire alla grande. Sotto porta devo ancora migliorare molto, ma voglio aiutare i miei compagni sia in fase difensiva che offensiva. Essendo abituato a giocare sulla fascia devo ancora migliorare tantissimo. Devo lavorare sui movimenti per aiutare la squadra in difesa e in attacco .Castrovilli sta facendo un grandissimo campionato. Siamo fortunati ad averlo in squadra, poi è anche un grande amico, siamo anche compagni di stanza e parliamo molto