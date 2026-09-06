Fabio Grosso è stato esonerato: cosa succede adesso in casa Fiorentina? Andreazzoli ad interim o subito nuovo tecnico?
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La Fiorentina ha da poco ufficializzato l'esonero di Fabio Grosso dal ruolo di allenatore. Dunque, a meno che Paratici e Goretti non abbiano un nome già pronto in questo momento, è ragionevole pensare che verrà incaricato Aurelio Andreazzoli, attualmente impegnato con la Primavera gigliata, almeno per l'allenamento di domani, anche senza comunicazioni ufficiali. La Fiorentina prenderà un lasso di tempo per riflettere e capire quale profilo è il più adatto per risollevare la squadra da questo inizio di campionato drammatico.
Il possibile sostitutoTra i nomi più plausibili, liberi, e che conoscono già il calcio italiano, ci sono sicuramente Thiago Motta, Raffaele Palladino e Igor Tudor. Plausibilissimo anche un Vanoli bis (anche se ancora una volta ripartirebbe con una rosa non costruita da lui e soprattutto, per la Fiorentina, sarebbe un ammissione di colpa enorme dopo averlo mandato via proprio per scegliere Grosso). Tutto, comunque, verrà approfondito in maniera dettagliata nelle prossime ore, proprio su Violanews.com.
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