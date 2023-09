La Fiorentina che non è: la top 11 degli 80 giocatori accostati ai viola

Quindi, è giusto chiedersi, quale sarebbe la formazione ideale fatta da tutti questi nomi? Non contando gli arrivi in casa Fiorentina, ecco il 4-3-3 ideale di Vincenzo Italiano, fatto da quei giocatori che non vestiranno la maglia viola.

Forse un dubbio che attanaglia tanti tifosi viola o chi è appassionato di calciomercato. Quanti giocatori sono stati accostati alla Fiorentina in questa sessione di mercato? Violanews.com, durante questi mesi, ha elencato tutti i nomi entrati nell'orbita viola, arrivando a ben 82 profili tra porta, difesa, centrocampo e attacco. Quindi, è giusto chiedersi, quale sarebbe la formazione ideale fatta da tutti questi nomi? Non contando gli arrivi in casa Fiorentina, ecco il 4-3-3 ideale di Vincenzo Italiano, fatto da quei giocatori che non vestiranno la maglia viola.

Chissà, forse un giorno...

Partiamo dalla porta. Il tema portiere è stato qualcosa di molto discusso in questa sessione di mercato. La Fiorentina ha cercato un profilo da accostare a Terracciano. Dopo tante trattative, la scelta è ricaduta su Christensen del Copenaghen.Ma nel taccuino dei dirigenti viola c'erano anche i vari Audero, Falcone, Montipò. Senza dimenticare Musso, che sembrava essere fuori dai piani di Gasperini. Tra i tanti profili, il nuovo portiere dell'Inter è quello che più ha stuzzicato le fantasie viola e che merita di essere il titolare di questa formazione. Passando alla difesa, forse il punto dolente del mercato viola, i nomi si sprecano. Sono arrivati Parisie Mina, che con Kayode formano i nuovi volti della retroguardia viola. Nonostante ciò, manca la ciliegina sulla torta, il famoso centrale sinistro chiesto da Italiano. Tra Sutalo, Senesi e Theate sono stati giorni intesi, con delle trattive con si sono mai concluse. Per questo motivo, meritano tutti è tre di formare il reparto dei centrali, con la scelta dei terzini che oscilla tra Gendrey sulla destra e Cambiaso sulla sinistra. Eccoci arrivati al centrocampo. Forse il reparto che ha avuto più cambiamenti con l'addio di Amrabat e l'arrivo di Sabiri, Arthur, Maxime Lopez e Infantino. Se si parla del centrocampo viola, non possono venirci in mente i vari Dominguez, Hujlamand, Baldanzi. Nomi che sembrano poter formare il nuovo centrocampo viola, ma che così non è stato. Anche Vranckx merita una menzione, visto che il suo passaggio a Firenze è saltato all'improvviso. Così come Demme, considerato non adatto dalla società viola. Infine, l'attacco. Due nuove punte a Firenze, certezze sugli esterni. Ma anche in questo caso, i nomi fatti sono stati tanti. Il "consueto" tormento Berardi, il corteggiamento di Dia e la tentazione Retegui. Questi i nomi più caldi di questo calciomercato, ma anche Orsolini, la pazza idea Insigne, la solita coppia proveniente dall'Atalanta Zapata-Muriel e un possibile . Tanti giocatori, tutti storie diverse. Alla fine sono arrivati Nzolae Beltran, ma i sogni dei tifosi quest'estate hanno potuto viaggiare su tanti binari diversi.