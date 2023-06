VN – Il tabellone del mercato: obiettivi e interessi della nuova Fiorentina

Il 1 Luglio 2023 inizia il calciomercato estivo, tema centrale dei prossimi mesi in casa Fiorentina. I nomi saranno tanti e la nostra redazione seguirà con attenzione tutte le mosse della società viola in vista della prossima stagione. In questa tabella potrete trovare tutti i nomi accostati alla Fiorentina in questa sessione di mercato, trattative e affari conclusi.