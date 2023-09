VN – Mercato chiuso? Non per Sabiri: il marocchino può ancora lasciare Firenze

Nonostante in Italia i movimenti si siano conclusi ufficialmente, l'ex Samp non è detto che resti alla Fiorentina, visto che lui ed il suo entourage hanno ancora a disposizione i mercati tuttora aperti

E' l'oggetto misterioso di questo inizio stagione della Fiorentina: Abdelhamid Sabiri non ha giocato neppure 1' nelle prime quattro partite ufficiali della stagione, tra problemi fisici più o meno reali e scelte tecniche differenti fatte da Vincenzo Italiano, il quale per il momento gli ha sempre preferito i vari Brekalo, Sottil e Kouamé. Così, nonostante la chiusura del mercato nostrano, lui ed il suo entourage si stanno guardando intorno pensando a quei campionati (la Super Lig turca?) dove è ancora possibile cambiare squadra e potrebbero trovare una soluzione per lasciare Firenze, con l'obiettivo di giocare con maggior continuità.