Dal Viola Park: oltre Amrabat c’è un’altra assenza importante a centrocampo

Le indicazioni che provengono dal Viola Park: allenamento aperto per i primi minuti alla stampa per la Fiorentina in vista del Rapid Vienna

Allenamento della vigilia in casa Fiorentina, domani impegnata con il ritorno dei playoff di Conference League contro il Rapid Vienna, Italiano dirige le operazioni al Viola Park. Il gruppo è al completo fatta eccezione per due elementi: Sofyan Amrabat, ai margini in attesa di novità sul mercato nelle ultime ore di sessione, e a sorpresa Gino Infantino. L'argentino non si allena coi compagni a causa di un affaticamento al flessore destro, da valutare i tempi di recupero ma la sua presenza domani è da considerarsi in forte dubbio.