Non è la serata di Nzola. Nico Gonzalez, quanto sei mancato alla Fiorentina

La Nazione analizza la partita dei migliori e dei peggiori, partendo da Nico Gonzalez. L'argentino ha messo in scena una partita mostruosa, confermandosi il bomber decisivo di questa Fiorentina. Una doppietta che, pensando all'anno scorso, fa capire quanto sia stata pesante la sua assenza. Il peggiore invece sembra essere Nzola. L'ex Spezia soffre ancora fisicamente, non riuscendo mai a rendersi pericoloso e sbagliando qualche occasione. Ancora serve tempo per vedere il vero Nzola, non è la sua serata.