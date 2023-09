La Fiorentina cede e sorride. In difesa manca la ciliegina, ma Mina servirà

Il piatto ride, in fn dei conti. La Fiorentina ha fatto un grande mercato, anche in uscita: Cabral al Benfica per 25 milioni e Igor al Brighton di De Zerbi per 20 sono indubbiamente due belle plusvalenze.

Il piatto ride, in fn dei conti. La Fiorentina ha fatto un grande mercato, anche in uscita: Cabral al Benfica per 25 milioni e Igor al Brighton di De Zerbi per 20 sono indubbiamente due belle plusvalenze. E in entrata, manca giusto la ciliegina di un forte centrale difensivo sinistro. Ma sarebbe stato indispensabile se non fosse rimasto Quarta, che stava per andare al Betis è invece è rimasto. E la società ha deciso di puntare sulla rivalutazione di Mina. Il colombiano ha giocato poco nell’Everton (7 presenze) e ha bisogno di tempo per trovare la condizione. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.