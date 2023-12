Italiano da ‘quasi’ inflessibile a camaleonte: com’è cambiato nel tempo

E veniamo a questa stagione con il modulo base ormai diventato il 4-2-3-1 a volte cambiato con un 4-4-2 molto offensivo ch somiglia molto al 4-2-4 con gli esterni di centrocampo molto offensivi. Ma non basta, perché per la prima volta vediamo a partita in corso qualche cambiamento in funzione della partita e della formazione avversaria. Già alla quarta giornata contro l'Atalanta c'è qualche variazione che si evidenzia la settimana seguente a Udine, dove al 66' passa alla difesa a 3 con il 3-5-2 (svolta epocale per Italiano) per chiudere asserragliato in difesa del risultato con il 5-3-2. A Napoli parte con il 4-1-4-1 per passare poi al 4-4-1-1 e ancora al 5-3-2 nella parte finale della gara. Con il Bologna difende il risultato nei minuti finali e nel lungo recupero con il 5-4-1. Lo stesso avviene negli ultimi 10' conto il Verona e anche a Monza il 4-2-3-1 di partenza dura 56 minuti per passare a difendere il risultato con il 5-4-1.