Il piccolo gigante: Torreira come Brozovic, al top in Serie A. I dati

Il play della Fiorentina ha statistiche migliori di Tonali, Locatelli e gli altri pari ruolo. E regge il confronto con l'interista

Così piccolo di statura, così grande nel gioco della Fiorentina. Lucas Torreira è diventato ormai una pedina imprescindibile della squadra viola, secondo forse solo a Vlahovic come grandi di insostituibilità. La sua intelligenza tattica, la rapidità nel giro palla e la capacità di chiamare il pressing alto sono risorse preziosissime per l'idea di calcio di Italiano e i numeri lo confermano. Confrontando le statistiche su wyscout, Torreira si dimostra uno dei centrocampisti top in Serie A . Abbiamo analizzato alcuni dati specifici per un "play" davanti alla difesa scoprendo che solo Brozovic, unanimemente riconosciuto come il top nel ruolo, ha numeri equiparabili all'uruguaiano.

Torreira vanta infatti una precisione nei passaggi pari al 90,6% mentre il croato dell'Inter raggiunge addirittura il 92,8% (dati riferiti al campionato). Il centrocampista della Fiorentina è però migliore nelle palle perse (6,42 contro 6,66) e nei duelli vinti (55,8% contro il 54,8%). Sui recuperi palla nella metà campo avversaria Torreia ha una media di 4,3 a partita contro i 4,6 di Brozovic. Gli altri pari ruolo non reggono invece il confronto con Torreira. Abbiamo dato uno sguardo ad esempio a Tonali, Locatelli, De Roon e Fabian Ruiz, interpreti del ruolo - più o meno - delle altre big: sono inferiori al giocatore viola in 3 se non tutti e 4 i parametri presi in esame (precisione passaggi, palle perse, duelli vinti e recuperi nella metà campo avversaria). Del resto la forza di Torreira è proprio quella di essere preziosissimo tanto nella fase difensiva che in quella di impostazione. Ecco perchè la Fiorentina sta già pensando al suo riscatto, per costruire su di lui il centrocampo del futuro viola.